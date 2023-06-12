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Группировка «Юг» отразила атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении

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Фото: РИА Новости
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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 12 июня сообщил, что российские военнослужащие сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на лисичанском направлении и отразили атаку противника на соледаро-артемовском.

«Подразделениями «Южной» группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Артиллерией группировки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Астафьев, расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес поражение по пункту хранения боекомплекта и оборонительным позициям украинских боевиков в районе Белогоровки. Также ликвидировано укрытие живой силы подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы.

Помимо этого, в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника, в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты (БМП) и пикап. По словам Астафьева, расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ» сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека-100» на авдеевском направлении и дрон «Фурия» на марьинском направлении.

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Накануне командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что группа украинских военных численностью до 15 человек предприняла попытку вылазки на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но была отброшена военнослужащими ВС России.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские военные пытаются атаковать сразу по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили украинские атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. По его словам, уничтожено до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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