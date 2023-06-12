ВС РФ на запорожском направлении уничтожили шесть боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые были переданы Украине в качестве военной помощи. Об этом в воскресенье, 11 июня, написало агентство AFP.

«Группа украинских солдат <…> заявили <…>, что они потеряли большую часть Bradley», — говорится в публикации.

Уточняется, что шесть машин из девяти были подбиты, и только одна БМП осталась целой.

Кроме того, когда разговор зашел о успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из служащих вместо ответа жестом показал «ноль».

В этот же день глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские военные пытаются атаковать сразу по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о ведении армией страны контрнаступательных действий. Он пообещал, что последствия наступления «все будем ощущать».

9 июня же президент РФ Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери ВСУ, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Днем ранее телеканал CNN указал, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике за последние несколько дней. Украинские боевики столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.