Государства с более чем половиной населения Земли поддерживают российскую спецоперацию на Украине. Такое заявление сделал в воскресенье, 11 июня, американский журналист-расследователь Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика Джорджа Гэллоуэя, опубликованной на его YouTube-канале.

«Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Существенно больше половины населения Земли поддерживает РФ в конфликте», — рассказал Херш.

Журналист также считает недопустимым говорить о том, что Россия находится в отчаянии из-за санкций, хоть они и отразились на ее жизни.

По мнению Херша, Соединенные Штаты Америки потеряли доверие к себе в большей части мира в результате своих действий. Он привел в пример Саудовскую Аравию, которая после начала конфликта на Украине сблизилась с Ираном, несмотря на угрозы с американской стороны.

Ранее, 10 июня, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил в поддержку стремлений стран Африки, которые планируют направить делегацию в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта.

6 июня канцелярия президента республики Сирила Рамафосы сообщила, что лидеры африканских стран, выступившие ранее с предложениями по деэскалации на Украине, готовы посетить Москву и Киев в середине июня.

Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. 16 мая Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.