В США спрогнозировали исход будущих выборов президента

Президентские выборы в США в 2024 году могут повторить сценарий 2020 года, когда действующий американский лидер Джо Байден победил предыдущего президента Дональда Трампа, пытавшегося переизбираться на второй срок. Такое мнение выразила в воскресенье, 11 июня, в эфире телеканала CBS аналитик из компании Cook Political Report Эми Уолтер.

«Кажется, что речь будет идти о тех же «типах» избирателей. Эти избиратели могут быть и не в восторге от Джо Байдена, от его деятельности, но они будут считать, что у них нет другого выбора, кроме как проголосовать за него, поскольку они не приемлют альтернативу», — сказала она.

Большая часть людей в 2020 году проголосовали за Байдена только потому, что он не являлся Трампом, подчеркнула Уолтер.

Также она добавила, что вокруг нынешнего американского президента никогда не существовало культа личности, которые были у двух предыдущих президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа. Исходя из того, кто был конкурентом в президентской гонке, граждане принимали решение поддержать именно Байдена.

Помимо этого, политолог допустила и некоторое сходство выборов 2024 года с ситуацией 2016 года.

«Возможно, это будет напоминать выборы 2016 года <...>, когда многие люди говорили: «Мне не нравится ни один кандидат, но в конце концов я выбираю этого человека». Тогда множество людей были еще более удручены своим выбором, чем в 2020 году, когда американцы испытывали больше оптимизма как минимум в отношении кандидатур для голосования», — добавила Уолтер.

Ранее, 7 июня, бывший вице-президент Майк Пенс объявил об участии в выборах президента страны, которые пройдут в 2024 году. Кандидат от Республиканской партии станет первым вице-президентом в современной истории, который вступил в гонку против своего бывшего руководителя Дональда Трампа. В своем видеоролике Пенс утверждает, что «разные времена требуют разного лидерства».

В этот день бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи также объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года.

Список кандидатов от Республиканской партии расширяется всё активнее после того, как к гонке подключился главный соперник Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис. Сам Трамп объявил об участии в выборах еще в ноябре 2022 года.

25 апреля действующий американский лидер Джо Байден также объявил, что намерен вновь побороться за звание хозяина Белого дома.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC опубликовал результаты опроса, согласно которому почти 70% республиканцев поддерживают экс-президента Трампа, несмотря на различные обвинения в его адрес. На вопрос, кого избиратели выбрали, если бы праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% проголосовали бы за Трампа, 31% — за Десантиса.

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск 18 апреля сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

Выборы американского президента состоятся в ноябре 2024 года.