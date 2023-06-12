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Минобороны сообщило о возвращении 94 российских военных с подконтрольной Киеву территории

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В Россию вернулись 94 военнослужащих, ранее находившиеся в украинском плену. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В МО подчеркнули, что бойцам грозила смертельная опасность. Теперь им предстоит пройти лечение и реабилитацию. Всем освобожденным окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь на базе ведомственных учреждений. Сами военные признались, что очень соскучились по дому.

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Вечером 11 июня в Москву прибыл самолет с возвращенными из плена россиянами. Как уточнила корреспондент «Известий» Алиса Паршакова, многие мужчины находятся в тяжелом состоянии, поэтому сразу с трапа их забрали машины скорой помощи и доставили в госпиталь.

Один из военнослужащих, Владислав, рассказал, что в заключении солдаты старались держаться друг друга, благодаря чему смогли пережить все испытания и не сломаться.

Боец Валерий поделился тем, что после трех месяцев в неволе он смог созвониться с женой и услышать голоса своих детей. Говоря о впечатлениях от возвращения на Родину, он с уверенностью заявил — дома лучше.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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