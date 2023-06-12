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Минпромторг: ВСУ ударили Storm Shadow по месту в Херсонской области, где побывал Мантуров

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Херсонской области вскоре после того, как оттуда уехал вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом 11 июня сообщили «РИА Новости» в Минпромторге.

По словам представителя ведомства, Мантуров буквально за несколько минут до начала обстрела находился на том месте, по которому ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow.

Уточняется, что вице-премьер приезжал в Херсонскую область, чтобы обсудить с местным руководством помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их предметами первой необходимости, лекарствами и продовольствием.

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Днем ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что националисты атаковали пункт временного размещения (ПВР). Предположительно, с использованием ракет Storm Shadow. При этом погибла мирная жительница. Позднее стало известно, что пострадавших из ПВР госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

9 июня Сальдо заявил, что ВСУ применили Storm Shadow для ударов по детской базе отдыха в Геническом район. Одна из ракет была сбита силами противовоздушной обороны (ПВО), еще два снаряда попали в гражданский объект. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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