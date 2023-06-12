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Месси задержали на два часа в аэропорту Пекина из-за паспорта

Месси задержали на два часа в аэропорту Пекина из-за паспорта

У Месси возникли проблемы с паспортом в аэропорту Пекина
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Фото: Sport
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Нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси задержали в аэропорту Пекина на два часа из-за проблем с документами. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила испанская газета Sport.

По данным издания, Месси прибыл в Китай с испанским паспортом, в то время как у пограничников была информация о том, что футболист въедет в страну с аргентинскими документами. Нападающему пришлось ждать в аэропорту порядка двух часов, пока миграционная служба не выдала ему визу в особом порядке.

Месси прилетел в Пекин для участия в товарищеском матче против команды Австралии, который состоится в четверг, 15 июня. В воскресенье футболист уже начал подготовку к предстоящей встрече.

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7 июня нападающий Лионель Месси подтвердил свой переход в американский клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Он объяснил это решение тем, что хочет «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

ФК «Интер Майами» в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США с 15 очками в 16 играх, с пятью победами и 11 поражениями. В матче 4 июня он проиграл 2:1 дома клубу «Ди Си Юнайтед».

3 июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23.

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