В МАГАТЭ сообщили о продолжении забора воды из Каховского водохранилища

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) по-прежнему может качать воду для охлаждения из Каховского водохранилища. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации в воскресенье, 11 июня.

Отмечается, что после разрушения плотины уровень воды в водохранилище у Запорожской ТЭС (ЗТЭС), где располагаются насосы, упал с 17 м до 11,27 м.

«При нынешнем уровне воды в водохранилище в районе ЗТЭС водяные насосы продолжают работать. Однако в настоящее время они не работают непрерывно, поскольку и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены, запасов воды хватит для охлаждения в течение нескольких месяцев», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что уровень воды в районе ЗТЭС может быть на 2 м выше, чем в остальном водохранилище. В связи с этим эксперты МАГАТЭ хотят получить доступ к ЗТЭС, чтобы выяснить, чем вызвана такая разница в измерениях.

Как сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ЗТЭС играет ключевую роль в обеспечении ядерной и физической безопасности ЗАЭС, которая располагается в нескольких километрах.

Ранее в этот день стало известно, что Гросси на следующей неделе направится в Киев и на ЗАЭС. Даты поездки не уточняются.

9 июня Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе, эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

Накануне советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал, что разрушение Каховской ГЭС не несет прямых угроз ЗАЭС.

В тот же день Гросси заявил, что общая ситуация вокруг ЗАЭС остается потенциально опасной.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил ЗАЭС, провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения. Уровень в пруду-охладителе ЗАЭС не изменился и составляет 16,67 м. Угрозы для безопасности станции нет.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией нет. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. На фоне ЧП на Каховской ГЭС МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС. Гросси сам возглавит ротацию инспекторов миссии.

Также Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской ГЭС остается серьезной, однако оснований для паники сейчас нет. Он указал, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на ЗАЭС, лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов.

Как сообщили в МАГАТЭ, ЗАЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. По оценкам агентства, запасы воды для охлаждения не иссякнут как минимум в течение месяца.

В свою очередь, Карчаа 6 июня заявил, что спекуляции на тему угрозы безопасности ЗАЭС являются проявлением непрофессионализма или провокацией. По его словам, станция оборудована независимыми системами охлаждения.

7 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил в беседе с «Известиями», что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность ЗАЭС. Готовы запасные варианты водоснабжения станции через подземные скважины, через русла небольших рек.