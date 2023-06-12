Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Мир
В МАГАТЭ сообщили о продолжении забора воды из Каховского водохранилища
Мир
Западу предрекли великую расплату в виде нового многополярного мира
Происшествия
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку
Мир
Экс-премьер Словакии заявил об опустошении складов оружия в Европе
Мир
Ким Чен Ын заявил о поддержке РФ и пожелал «победы над империалистами»
Мир
Зеленский заявил о разговоре с Дудой о предстоящем саммите НАТО
Общество
Сальдо сообщил об эвакуации 7,1 тыс. человек из Херсонской области
Мир
Трамп выступит перед сторонниками 13 июня после заседания суда
Мир
Из-за разрушения Каховской ГЭС оказались затопленными три кладбища
Происшествия
Четыре человека погибли в результате пожара в доме в Орехово-Зуево
Мир
Месси задержали на два часа в аэропорту Пекина из-за паспорта

Стало известно о состоянии выживших в джунглях детей

Tiempo: родственник выживших в джунглях Колумбии детей рассказал об их состоянии
0
Фото: AP Photo/Colombia's Armed Force Press Office
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дяде детей, которые 40 дней провели в джунглях Колумбии в результате авиакатастрофы, удалось поговорить с одним ребенком. Слова родственника приводит в воскресенье, 11 июня, местное издание El Tiempo.

«Единственный, кто поговорил со мной, сказал: «Дядя, я хочу ходить, но у меня болят ноги». Это единственное, что он сказал мне», — поделился Даиро Хувеналь Мукутуи.

Он сказал, что это одновременно радостный и грустный момент для него, потому что он видел, как до катастрофы его племянники были полностью здоровы.

Также двоюродный дедушка детей Фиденсио Валенсия рассказал изданию, что дети не могли спать.

Течение обстоятельств: cпасать утопающих будут по единому стандарту
МЧС разработало законопроект, регулирующий безопасность людей на воде

Ранее, 10 июня, сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро навестил в больнице детей, которые провели в джунглях 40 дней в результате авиакатастрофы.

В этот же день стало известно, что в Колумбии бельгийская овчарка по кличке Уилсон помогла найти детей.

9 июня президент республики Густаво Петро сообщил, что в Колумбии нашли живыми детей, пропавших без вести после крушения самолета.

29 мая колумбийские спасатели обнаружили в джунглях следы пропавших детей. Во время поисков они наткнулись на отпечаток ноги и кусочки фруктов со следами от укусов.

Авиакатастрофа произошла 1 мая. Дети находились в самолете Cessna 206, когда у него отказал двигатель. Все трое взрослых, находившихся в самолете, включая пилота, погибли. 16 мая в джунглях нашли их тела.

17 мая президент Густаво Петро написал в Twitter, что детей нашли, но позже удалил сообщение как неподтвержденное.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023