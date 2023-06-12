Стало известно о состоянии выживших в джунглях детей

Дяде детей, которые 40 дней провели в джунглях Колумбии в результате авиакатастрофы, удалось поговорить с одним ребенком. Слова родственника приводит в воскресенье, 11 июня, местное издание El Tiempo.

«Единственный, кто поговорил со мной, сказал: «Дядя, я хочу ходить, но у меня болят ноги». Это единственное, что он сказал мне», — поделился Даиро Хувеналь Мукутуи.

Он сказал, что это одновременно радостный и грустный момент для него, потому что он видел, как до катастрофы его племянники были полностью здоровы.

Также двоюродный дедушка детей Фиденсио Валенсия рассказал изданию, что дети не могли спать.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро навестил в больнице детей, которые провели в джунглях 40 дней в результате авиакатастрофы.

В этот же день стало известно, что в Колумбии бельгийская овчарка по кличке Уилсон помогла найти детей.



9 июня президент республики Густаво Петро сообщил, что в Колумбии нашли живыми детей, пропавших без вести после крушения самолета.

29 мая колумбийские спасатели обнаружили в джунглях следы пропавших детей. Во время поисков они наткнулись на отпечаток ноги и кусочки фруктов со следами от укусов.

Авиакатастрофа произошла 1 мая. Дети находились в самолете Cessna 206, когда у него отказал двигатель. Все трое взрослых, находившихся в самолете, включая пилота, погибли. 16 мая в джунглях нашли их тела.

17 мая президент Густаво Петро написал в Twitter, что детей нашли, но позже удалил сообщение как неподтвержденное.