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В столице вырос спрос на апартаменты без окон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В первой половине 2023 года в Москве вырос спрос на апартаменты без окон — на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Апартаментов, которые не имеют окон, но пригодны для жизни ввиду наличия уборной, душа, электрической плиты и иных коммуникаций, не так много. При этом спрос на них не падает из-за их прибыльности. Основные покупатели — это инвесторы, которые живут за счет сдачи в посуточную аренду таких помещений. Зачастую они гораздо дешевле номера в столичной гостинице, поэтому так популярны у людей, приезжающих в Москву в командировку или на временные заработки», — рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Как рассказали аналитики компании, такие апартаменты относятся к нежилой недвижимости. Все лоты без окон представлены на вторичном рынке. 90% из них находятся на цокольных этажах зданий, причем как жилых, так и нежилых. В частности, большой объем предложения приходится на апартаменты, которые созданы на территориях бывших промышленных предприятий и вблизи них в границах старой Москвы, сообщили эксперты.

«Метраж апартаментов без окон варьируется от 8 до 20 кв. м. Стоимость таких лотов ниже стандартных апартаментов на 15–20% и, как правило, не превышает 3 млн рублей», — рассказали специалисты.

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Ранее, 4 июня, аналитики «Бон Тон» рассказали «Известиям», что за последний месяц сократилась доля мелкоформатных лотов в Новой Москве. В частности, доля однокомнатных квартир снизилась на 2,9% и составила 14,1%, студий — на 2,4%, до 18,3%, двухкомнатных квартир евроформата — на 1,6%, до 21,8%, пояснили эксперты.

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