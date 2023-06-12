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Экс-премьер Словакии заявил об опустошении складов оружия в Европе

Экс-премьер Словакии заявил, что склады оружия в Европе опустошены
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Фото: TASS/Belga via ZUMA Press
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Склады оружия по всей Европе опустошены, а на их восполнение нужно потратить примерно 5–10 лет. Соответствующее заявление сделал экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, передает 11 июня издание Pravda.

«Склады по всей Европе опустошены, все армии будут пополнять запасы оружейных систем и складов, а это работа на пять-десять лет».

Словакия в данный момент не имеет возможности для оказания военной помощи Украине из-за нехватки боеприпасов, отметил Пеллегрини. Однако он счел, что украинский конфликт открыл новые перспективы для оборонной промышленности Словакии.

«Сегодня боеприпасы для Украины покупаются через (систему. — Ред.) централизованных европейских закупок и если мы не произведем их в Словакии, обеспечивая стране доход и рабочие места, то их произведут в соседней стране и они всё равно попадут туда, куда должны попасть», — сказал словацкий политик.

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Ранее, 9 июня, сообщалось, что большая часть оружия из нового пакета военной помощи США Украине на сумму $2,1 млрд не будет отправлена на Украину в ближайшее время.

3 июня заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине не хватает вооружения и боеприпасов для контрнаступления.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления. Он добавил, что Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных, а в перспективе приоритетом военных поставок будут оставаться средства ПВО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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