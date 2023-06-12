Юрист рассказала о правилах возврата билета на поезд

В случае отмены поездки своевременный возврат билета позволит избежать дополнительных финансовых потерь. Об этом в понедельник, 12 июня, рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

«Возврат электронного билета производится только через личный аккаунт пассажира, купившего билет на сайте РЖД. В этом случае покупатель действует от имени всех попутчиков, для кого он оформил билет, например, для членов семьи или друзей», — объяснила она.

Собеседница агентства уточнила, что допустимо отменить весь заказ, либо его часть — например, если один или несколько участников группы не могут поехать. Исключением будут билеты, приобретенные со скидкой по случаю дня рождения, — в таком случае придется возвращать проездные документы именинника и всех сопровождающих.

При необходимость сдать билеты, оформленные по специальному тарифу «туда-обратно», важно иметь в виду, что онлайн-возврат доступен либо сразу для двух билетов, либо только для обратного билета. Возврат электронного билета «туда» производится в кассе перевозчика на основании письменного заявления.

Кроме того, электронный возврат становится недоступен после получения посадочного купона на бланке проездного документа в билетной кассе или терминале самообслуживания. Билет не подлежит возврату и в том случае, когда электронная регистрация уже пройдена, а поезд ушел.

Если пассажир оформил возврат за восемь часов до отправки поезда или раньше, он получит назад деньги в полном объеме (стоимость билета и плацкарты). Позже, но не менее чем за два часа до отъезда, можно рассчитывать на возврат всей суммы, за исключением половины плацкарты. При отказе менее чем за два часа возвращается только стоимость билета. То же самое при опоздании, если не прошло 12 часов после отбытия поезда.

Также Кудерко напомнила о так называемых невозвратных тарифах, когда деньги не вернут, даже если сдать билет заранее. Основанием для возврата стоимости билета (без плацкарты) будет уважительная причина отмены поездки — например, болезнь или травма — при наличии подтверждающих документов. В подобных исключительных случаях возврат возможет в течение пяти суток с момента отправления поезда.

Ранее, 2 июня, эксперты сервиса путешествий «Туту» объяснили «Известиям», что определенную сумму за билет на поезд можно получить даже в том случае, если пассажир опоздал. Для этого необходимо обратиться в кассу на станции, с которой отправлялся поезд.