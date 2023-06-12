Признанная мертвой женщина «воскресла» при подготовке к похоронам

В городе Бабахойо в Эквадоре признанная мертвой женщина подала признаки жизни, когда ее родственники начали готовиться к похоронам. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило издание El Universo.

«Моя мама на кислороде. Ее сердце стабильно. Доктор ущипнул ее за руку, и она отреагировала, они говорят мне, что это хорошо», — сказал сын женщины Гилберт.

Она остается в отделении интенсивной терапии и под медицинским наблюдением.

В публикации говорится, что в пятницу, 9 июня, врач больницы выдал родным тело женщины, которую признали мертвой. В течение нескольких часов женщина находилась в гробу. Перед подготовкой тела к похоронам родственники открыли крышку гроба и заметили признаки жизни.

По предварительным данным, у женщины была каталепсия, заболевание, из-за которого человек остается без признаков жизнедеятельности до трех дней.

В феврале 2020 года жительница Винницкой области (Украина), которую врачи признали мертвой, вернулась к жизни уже после того, как ей начали рыть могилу. Женщина, пролежавшая без признаков жизни десять часов, рассказала, что встретилась со своим покойным отцом и видела «Царство небесное».

Позднее в этом же году в Индонезии 12-летняя девочка очнулась, когда родственники готовили ее тело к похоронам. Подростка госпитализировали из-за осложнений, которые были вызваны хроническим диабетом. В тот же день врачи констатировали ее смерть.

По словам очевидцев, девочка открыла глаза во время омовения, температура ее тела повысилась, а сердце вновь начало биться. На место вызвали врачей скорой помощи, но, несмотря на их усилия, девочка всё же скончалась спустя час после «воскрешения».