Реклама
Прямой эфир
Армия
Стало известно о тяжелых боях на стыке Запорожской области и ДНР
Происшествия
Рогов сообщил об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ
Мир
Из-за разрушения Каховской ГЭС оказались затопленными три кладбища
Мир
Херш заявил о поддержке российской спецоперации большей частью мира
Мир
Украинских солдат по ошибке доставили на богослужение в УПЦ
Мир
На Украине заявили о сложности прорыва российской линии обороны
Общество
Площадь лесного пожара в Бурятии выросла до 200 га
Мир
Херш отказался говорить о виновнике подрыва Каховской ГЭС
Мир
Херш указал на негативные последствия контрнаступления ВСУ
Общество
В Москве приземлился самолет с вернувшимися из плена военнослужащими РФ
Происшествия
В квартире на Проспекте Мира в Москве произошел пожар
Армия
Понтонный взвод навел переправу в зоне СВО под огнем ВСУ

Признанная мертвой женщина «воскресла» при подготовке к похоронам

Признанная мертвой женщина в Эквадоре подала признаки жизни при подготовке к похоронам
0
Фото: El Universo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Бабахойо в Эквадоре признанная мертвой женщина подала признаки жизни, когда ее родственники начали готовиться к похоронам. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило издание El Universo.

«Моя мама на кислороде. Ее сердце стабильно. Доктор ущипнул ее за руку, и она отреагировала, они говорят мне, что это хорошо», — сказал сын женщины Гилберт.

Она остается в отделении интенсивной терапии и под медицинским наблюдением.

В публикации говорится, что в пятницу, 9 июня, врач больницы выдал родным тело женщины, которую признали мертвой. В течение нескольких часов женщина находилась в гробу. Перед подготовкой тела к похоронам родственники открыли крышку гроба и заметили признаки жизни.

По предварительным данным, у женщины была каталепсия, заболевание, из-за которого человек остается без признаков жизнедеятельности до трех дней.

Ритуальная реальность: как будут хоронить в России
Строительство новых крематориев поможет предотвратить разрастание городских кладбищ

В феврале 2020 года жительница Винницкой области (Украина), которую врачи признали мертвой, вернулась к жизни уже после того, как ей начали рыть могилу. Женщина, пролежавшая без признаков жизни десять часов, рассказала, что встретилась со своим покойным отцом и видела «Царство небесное».

Позднее в этом же году в Индонезии 12-летняя девочка очнулась, когда родственники готовили ее тело к похоронам. Подростка госпитализировали из-за осложнений, которые были вызваны хроническим диабетом. В тот же день врачи констатировали ее смерть.

По словам очевидцев, девочка открыла глаза во время омовения, температура ее тела повысилась, а сердце вновь начало биться. На место вызвали врачей скорой помощи, но, несмотря на их усилия, девочка всё же скончалась спустя час после «воскрешения».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023