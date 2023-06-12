Врач рассказал о влиянии солнца на глаза

При долгом разглядывании солнца есть риск получить ожог. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил «Газете.Ru» Сергей Хомяков, доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва».

Эксперт объяснил, что эволюционно человек имеет защиту от повреждающего действия света, когда рефлекторно отворачивает голову от яркого света или зажмуривает глаза. Зрачок сужается до минимума, пигмент сетчатки выцветает.

Как уточнил специалист, если человек находится на Северном полюсе, то длительное воздействие солнечного света может привести к снежной офтальмии, что вызывает слезотечение, резь в глазах, снижение остроты зрения. Однако Хомяков пояснил, что в средней полосе со здоровым человеком ничего не случится, даже если он не будет пользоваться солнцезащитными очками.

Эксперт отметил, что солнцезащитные очки сделают пребывание на улице в ясный день более комфортным, однако важно оценить защиту линз от ультрафиолета. Существует пять классов солнцезащитных светофильтров, от 0 до 4. К четвертому классу относятся линзы, которые пропускают от пяти до восьми процентов светового потока, к 0 — 90–100% света.

Врач порекомендовал детям использовать очки с раннего возраста, чтобы избежать развития катаракты во взрослом возрасте.

«Когда ребенок невысокого роста играет в песочнице или на пляже, его глаза подвергаются воздействию высокоинтенсивного отраженного солнечного света, которого гораздо больше внизу, ближе к поверхности земли. А учитывая, что детские зрачки более широкие, происходит засвет более периферийных отделов хрусталика, где ультрафиолет вызывает необратимое повреждение белков хрусталика — кристаллинов, что приводит к более раннему развитию катаракты во взрослом возрасте», — предостерег специалист.

При этом он отметил, что детям для профилактики близорукости необходимо находиться минимум два часа на улице при естественном освещении.

Ранее, 8 июня, врач-офтальмолог Валентина Меркулова указала на важность ношения солнцезащитных очков. По ее словам, их стоит носить в любую погоду и время года, поскольку они защищают глаза и кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей. Меркулова указала на то, что эти лучи проникают и сквозь облака.



4 июня онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям» о негативном влиянии ультрафиолетовых лучей. По его словам, снижение воздействия солнца на кожу помогает существенно снизить риск заболеть раком кожи.