Трамп выступит перед сторонниками 13 июня после заседания суда

Бывший президент США Дональда Трамп 13 июня выступит перед своими сторонниками после завершения заседания суда. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила представитель Трампа Лиз Харрингтон в Twitter.

«Дональд Трамп выступит в гольф-клубе в Бедминстере, (штат. — Ред.) Нью-Джерси 13 июня в 20:15 (03:15 мск 14 июня. — Ред.)», — говорится в записи.

Ранее, 11 июня, Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку он с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Накануне член палаты представителей от штата Аризона Энди Биггс заявил, что Республиканской партии США необходимо вступиться за Трампа и судить Джо Байдена, а также его сына Хантера Байдена.

9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. В тот же день он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Ранее, 8 июня, власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали его в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

7 июня американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

В тот же день бывший вице-президент США Майк Пенс выразил надежду, что министерство юстиции США не предъявит обвинения Трампу по делу о найденных в его резиденции секретных документах. По его словам, это вызовет раскол в стране.

26 апреля адвокаты Трампа Тимоти Парлаторе и Джим Трасти попросили минюст США прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Юристы считают, что обнаружение документов с грифом секретности в домах Трампа, Байдена и бывшего вице-президента Майка Пенса — это результат несовершенных процедур обработки и хранения документов, и он не ограничивается каким-либо отдельным лицом, администрацией или политической партией.

2 сентября агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности.

После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.