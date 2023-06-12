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Рогов сообщил об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Мелитополь в Запорожской области. Об этом в ночь на 12 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко. В 00:02 в городе прозвучал взрыв», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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Накануне ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. По предварительной информации, огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» с использованием дальнобойных снарядов западного образца. Отмечается, что боевики наносили удары прицельно по главной площади.

Рогов 9 июня сказал, что ВСУ нанесли массированный удар по городу Токмаку. По его словам, город впервые подвергся такому интенсивному и длительному обстрелу. Предположительно, украинские боевики использовали РСЗО HIMARS.

7 июня оперативные службы Запорожской области заявили, что в результате обстрела Молочанска погиб мирный житель. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести. Город попал под огонь ВСУ в среду. Прилеты были зафиксированы на территории литейного цеха завода. По предварительным данным, для атаки использовалась американская РСЗО HIMARS.

До этого, 4 июня, Рогов сообщил о прогремевшем взрыве в Мелитополе. Позднее стало известно, что взрыв произошел в результате уничтожения схрона со взрывчаткой, принадлежащей ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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