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На Украине заявили о сложности прорыва российской линии обороны
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Глава МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС
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ВСУ ударили по Херсонской области Storm Shadow после отъезда Мантурова
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Херш указал на негативные последствия контрнаступления ВСУ
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В Москве приземлился самолет с вернувшимися из плена военнослужащими РФ
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AFP сообщило о потере большей части БМП Bradley украинскими боевиками
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Явка на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4%
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Полиция Шотландии отпустила бывшего первого министра Стерджен
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В офисе Зеленского отвергли предложенные рядом стран мирные инициативы
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В Херсонской области назвали сумму ущерба школам и детсадам из-за затопления
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В Крыму возбудили уголовное дело после аварии с пятью погибшими
Происшествия
В здании бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге произошел пожар

Пожар на Проспекте Мира в Москве

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