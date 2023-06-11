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Херш отказался говорить о виновнике подрыва Каховской ГЭС

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш не стал озвучивать предположения по поводу того, кто может стоять за разрушением Каховской ГЭС.

«Мне кажется, я понимаю, что произошло, но я не хочу говорить вам о своих догадках прямо сейчас», — завил он в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя 11 июня.

Таким образом Херш отреагировал, когда его спросили, считает ли он виновником инцидента Россию.

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Ранее, 8 июня, Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма.

Тогда же заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Женеве Андрей Белоусов осудил диверсию ВСУ, которая привела к разрушению Каховской ГЭС. По его словам, косвенным доказательством причастности Киева является поспешность обвинений в адрес РФ.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что лично проконтролирует расследование дела.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

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