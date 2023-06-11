Украинские боевики обстреляли Токмак из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 11 июня, «Известиям» сообщили оперативные службы региона.

Отмечается, что на боевики наносили удары прицельно по главной площади.

По предварительной информации, огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» с использованием дальнобойных снарядов западного образца.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать сразу по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области. По данным главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, атаки зафиксированы, в частности, южнее города Орехова в направлении Токмака.

В свою очередь официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 июня рассказал о том, что ВС РФ поразили пункт управления противника в районе Орехова. Также были ликвидированы позиции ВСУ в районах Рай-Александровки, Предтечино ДНР и Малой Токмачки Запорожской области.

Накануне Рогов рассказал о срыве очередной попытки наступления ВСУ. Днем ранее он сообщил, что националисты ведут обстрел из тяжелых видов вооружения на ореховском и пологовском участках фронта.

Ранее, 8 июня, по словам Рогова, что украинские боевики предприняли новую попытку контрнаступления на участке запорожского направления между Ореховым и Токмаком.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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