На Украине заявили о сложности прорыва российской линии обороны
Вооруженные силы Украины (ВСУ) признают, что им будет сложно пробить «невероятные» линии обороны российской армии. Об этом 11 июня сообщила британская газета The Telegraph.
«У них невероятные траншеи и укрепления, будет сложно прорвать их линию обороны с минными полями. Кроме того, у них хорошая артиллерия, и ее больше, чем у нас», — приводит слова украинского командира издание.
Отмечается, что российские войска подготовили линию обороны длиной 965 км. Она состоит из сети окопов, траншей, укреплений «зуб дракона» и минных полей.
Как сообщает газета, в британской разведке эту сеть назвали одной из самых обширных систем военных оборонительных сооружений в мире.
Ранее в этот день командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что группа украинских военных численностью до 15 человек предприняла попытку вылазки на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но была отброшена военнослужащими ВС России.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские военные пытаются атаковать сразу по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о ведении армией страны контрнаступательных действий. Он пообещал, что последствия наступления «все будем ощущать».
9 июня министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил мнение, что контрнаступление ВСУ вызывает вопросы, а исход его неоднозначен. Он признал, что «сложно объяснить и понять» западные намерения мирного урегулирования конфликта при передаче Украине оружия.
Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.
8 июня телеканал CNN указал, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Украинские боевики столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее.
Также агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что ВСУ на этой неделе потеряли значительное количество техники во время наступления.
7 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные успешно отбивают попытки подразделений ВСУ атаковать на луганском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.