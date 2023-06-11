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Полиция Шотландии отпустила бывшего первого министра Стерджен

Полиция освободила экс-первого министра Шотландии Стерджен без предъявления обвинений
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Фото: Global Look Press/Scottish government
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Правоохранительные органы Шотландии освободили бывшего первого министра региона Николу Стерджен, задержанную ранее по делу о финансировании Шотландской национальной партии (SNP). Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил телеканал Sky News.

«52-летняя женищна, задержанная в воскресенье, 11 июня, в качестве подозреваемой в связи с расследованием финансирования Шотландской национальной партии, была освобождена <…>», — указано в заявлении шотландской полиции.

Отмечается, что Стерджен отпустили из под стражи без предъявления обвинений.

Газета The Times ранее заявляла, что некоторые члены SNP считали неизбежным задержание бывшего первого министра Шотландии в рамках расследования по делу о финансировании партии.

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Ранее в этот день стало известно, что первый министр Шотландии Никола Стерджен была задержана по делу о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (SNP).

В начале апреля 2023 года был задержан ее супруг, бывший исполнительный директор партии Питер Мюррелл. Его отпустили без предъявления обвинений. Расследование началось еще в 2021 году в связи с расходами порядка £600 тыс., которые были собраны сторонниками на кампанию за независимость Шотландии.

В середине февраля стало известно о том, что 52-летняя Стерджен покидает пост первого министра Шотландии. Причины тогда не сообщались.

Она возглавляла правительство Шотландии и была лидером SNP с 2014 года. Стерджен первой среди женщин заняла пост главы кабмина региона.

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