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ВСУ ударили по Херсонской области Storm Shadow после отъезда Мантурова

Минпромторг: Мантуров был в Херсонской области, позже по тому месту ВСУ ударили ракетой
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсонскую область британскими ракетами Storm Shadow буквально через несколько минут после отъезда вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщили в Минпромторге «РИА Новости».

«Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что Мантуров находился на том месте, по которому украинские боевики нанесли удар.

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Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения (ПВР). Предположительно, украинские боевики использовали английские ракеты Storm Shadow. При обстреле погибла женщина. Кроме того, в результате удара по населенному пункту Железный Порт был разрушен отель «Позитив».

Позднее стало известно, что пострадавших в результате удара ВСУ по ПВР госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

9 июня Сальдо заявил, что ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе ракетами Storm Shadow. Одна из ракет была сбита силами ПВО, еще два снаряда попали в гражданский объект. По его словам, один человек погиб, еще один получил ранения.

О том, что Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщалось 11 мая. Они относятся к классу «воздух – земля», дальность действия этого вооружения составляет более 250 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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