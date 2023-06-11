Пожар на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге ликвидировали

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 11 июня сообщило о ликвидации пожара на территории бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, 7.

«В двухэтажном неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 50 кв. м», — сказано в релизе МЧС.

Пожар удалось потушить в 20:35.

«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 19:42. Информации о пострадавших не поступало. Причины ЧП пока устанавливаются.