В здании бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге произошел пожар

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты». Горение происходит в здании на Арсенальной набережной, где расположен комплекс бывшего следственного изолятора, сообщила в воскресенье,11 июня,пресс-служба главного управления МЧС по городу.

«В 19:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Арсенальная набережная, дом 7. В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 кв. м», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как из-за ограждения возле проезжей части поднимется густой дым.

Причины пожара устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало.

Бывший комплекс СИЗО «Кресты» был открыт в Петербурге в 1892 году. Это одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений. Здания комплекса внесены в реестр объектов культурного наследия народов России.

В конце мая сообщалось, что в исторической части бывшего изолятора могут организовать общественное пространство, а на прилегающей территории создать многофункциональный комплекс.

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