Иркутские зоологи спасли медвежонка

Медвежонка по кличке Тень выхаживают иркутские зоологи. Сотрудники Иркутской зоогалереи обнаружили истощенного детеныша в лесу в сезон охоты. Специалисты предполагают, что зверь мог остаться один, потому что его мать застрелили, передает телеканал «Известия». Он весил всего 3,5 кг вместо положенных 15. Сейчас медвежонок на реабилитации, восстанавливается и набирает вес. Для маленькой медведицы ищут подходящее место жительства.

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