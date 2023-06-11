В Крыму возбудили уголовное дело после аварии с пятью погибшими

Возбуждено уголовное дело после смертельной аварии в Бахчисарайском районе Крыма, где погибли пять человек, в числе которых ребенок. Об этом 11 июня сообщило следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Крыму и городу Севастополю.

«В результате трагедии скончались взрослые участники дорожного движения и несовершеннолетний пассажир Dacia в возрасте 14 лет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Трое детей сейчас находятся в больнице.

Ранее в этот день была инициирована передача материалов об этой аварии из органов МВД в производство следователей для возбуждения уголовного дела.

На автодороге Береговое – Бахчисарай в районе села Кочергино 11 июня женщина на Kia выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Dacia Logan MCV. Погибли водители Kia и Dacia, а также две пассажирки Dacia. Четверо несовершеннолетних пассажиров из Dacia были отправлены в республиканскую детскую больницу с различными травмами, один из них там скончался.