В Ейске двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в арендованном доме

При пожаре в одном из домов в Ейске Краснодарского края погибла семейная пара и их 12-летний сын. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России 11 июня.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как установило следствие, супруги с тремя детьми 8 июня приехали на отдых в Ейск из Владимирской области. Для проживания они арендовали у местного жителя помещение, расположенное во дворе его дома на улице Мира. Утром в воскресенье в арендованном помещении произошел пожар. После его ликвидации в помещении нашли тела 37-летнего мужчины, его 43-летней супруги и их 12-летнего сына.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе расследования уголовного дела», — указывается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас по делу проводят необходимые следственные действия, назначены судебные медицинские экспертизы. Для установления точной причины и очага возгорания также назначена пожарно-техническая экспертиза.

10 июня в Астрахани загорелись три дома и хозпостройка на площади 350 кв. м. МЧС задействовало в тушении пожара 37 человек и 14 единиц техники. Пожар ликвидировали, о пострадавших не сообщалось.