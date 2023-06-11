Первые экипажи российской орбитальной станции будут состоять из двух человек

На первый модуль Российской орбитальной станции отправятся два космонавта. Об этом сообщили в Роскосмосе. У каждого члена экипажа будет больше обязанностей, чем на МКС. Это повлияет и на процесс подготовки. Космонавты прибудут на транспортных кораблях нового поколения, передает телеканал «Известия». Первый научно-энергетический модуль станции планируется запустить в 2027 году. Сейчас идет эскизное проектирование.

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