Сербский теннисист Джокович в рекордный 23-й раз выиграл турнир Большого шлема

Теннисист из Сербии Новак Джокович 11 июня обыграл норвежца Каспера Рууда и выиграл Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), также он в рекордный 23-й раз стал победителем турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу серба, он получил в турнире третий номер посева. Норвежскому спортсмену был присвоен четвертый номер посева, отмечает «Спорт-Экспресс».

Соревнования проходили в Париже.

Джокович ранее делил первое место в турнире Большого шлема с испанцем Рафаэлем Надалем.

Серб в третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции, победы до этого он одержал в 2016 и 2021 годах. Кроме того, теннисист трижды побеждал на Открытом чемпионате США, семь — на Уимблдоне, 10 — на Открытом чемпионате Австралии.

Днем ранее Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Встреча на грунтовом корте Парижа завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Поединок в полуфинале продолжался 3 часа 23 минуты.