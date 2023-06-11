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На территории ЗАЭС обнаружили осколки снаряда американской гаубицы М777 

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Фото: t.me/znppofficial
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Осколки снаряда американской гаубицы М777 обнаружены в брызгальном бассейне Запорожской АЭС. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщается в Telegram-канале станции.

«При проведении работ по чистке чаш брызгальных бассейнов Запорожской АЭС, направленных на устранение последствий прошлогоднего артобстрела станции, в одной из чаш системы технической воды были обнаружены осколки от снаряда гаубицы М777», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что техническая вода из брызгальных бассейнов предназначена для охлаждения отработанного ядерного топлива, находящегося в бассейнах выдержки и внутри самих реакторов.

В этот же день в Telegram-канале ЗАЭС сообщалось, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения генераторов, осуществляются в полном объеме. В частности, на станции выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду — охладителе станции.

В конце мая гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Среди них — не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, а также обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу ЗАЭС.

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Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Гросси также отмечал, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка. Он назвал везением тот факт, что в текущем положении на ЗАЭС до сих пор не произошло ядерных аварий.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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