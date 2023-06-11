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Индекс завтрака россиян снизился

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Индекс «кофе с бутербродом» снизился во второй половине мая. Показатель отражает стоимость популярных для завтрака продуктов, передает телеканал «Известия». Согласно последним данным, средний чек упал на кофе и сыр. Также подешевели ветчина, огурцы, сахар, а также сливочное масло. На прежнем уровне с предыдущего исследования осталась цена на батон.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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