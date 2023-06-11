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Российский корабль «Приазовье» уничтожил катера ВСУ, которые попытались атаковать его

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 июня предприняли безуспешную попытку атаковать российский корабль «Приазовье» в Черном море, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ведомство опубликовало кадры отражения атаки ВСУ.

Инцидент произошел в 1:30 в 300 км юго-восточнее Севастополя. Украинская сторона задействовала шесть морских быстроходных безэкипажных катеров, чтобы атаковать российский корабль, который обеспечивал безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» в юго-восточной части Черного моря.

Сообщается, что российские военные уничтожили все цели. В результате атаки пострадавших нет, судно повреждений не получило и продолжает выполнение поставленных задач.

Также уточняется, что во время нападения в воздухе над Черным морем находился американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, который вел разведку там и ранее при подобных атаках.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее, 24 мая, Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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