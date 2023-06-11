Распылившую в Мариинском театре перцовый газ москвичку арестовали на семь суток

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу Москвы, которая распылила перцовый газ во время спектакля в Мариинском театре. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как отмечают в пресс-службе, накануне вечером женщина распылила газ в фойе театра во время спектакля «Лебединое озеро». При этом она выражалась нецензурной бранью и «размахивала руками», на реагируя на замечания, чем демонстративно нарушала общественный порядок.

Защита со своей стороны пыталась заверить суд, что конфликт произошел из-за использования мобильного телефона во время просмотра представления, а газовый баллончик был использован для самообороны.

Дочь москвички, которая также присутствовала на спектакле и была допрошена в качестве свидетеля, пояснила, что их места находились в 17-м ряду, поэтому они смотрели балет через мобильные телефоны для увеличения изображения. Затем к ним подошла сотрудница театра и попросила их убрать. После этого сидящий рядом мужчина ударил мать в плечо, а сидящая сзади женщина выхватила у нее из рук телефон. Тогда ее мать и распылила баллончик.

В отношении женщины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Инцидент произошел накануне. После распыления перцового баллончика три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Сама женщина и ее 17-летняя дочь провели ночь в отделении полиции.