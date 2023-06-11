Экс-министра Шотландии Стерджен задержали по делу о финансировании националистов

Бывший первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (SNP), информирует телеканал Sky News со ссылкой на заявление полиции 11 июня.

«Женщина находится под стражей, ее допрашивают детективы полиции Шотландии», — рассказали правоохранители.

Канал уточняет, что речь идет именно о Стерджен.

В начале апреля 2023 года был задержан ее супруг, бывший исполнительный директор партии Питер Мюррелл. Его отпустили без предъявления обвинений. Расследование началось еще в 2021 году в связи с расходами порядка £600 тыс., которые были собраны сторонниками на кампанию за независимость Шотландии.

В середине февраля стало известно о том, что 52-летняя Стерджен покидает пост первого министра Шотландии. Причины тогда не сообщались.

Она возглавляла правительство Шотландии и была лидером SNP с 2014 года. Стерджен первой среди женщин заняла пост главы кабмина региона.