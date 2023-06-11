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Теннисистка Корнеева проиграла в финале парного турнира юниорского «Ролан Гаррос»

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Фото: rolandgarros.com
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Российская теннисистка Алина Корнеева в паре с японкой Сарой Саито проиграла американкам Тайре Катерине Грант и Клерви Нгунуэ 10 июня в финале юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Турнир длился 1 час 1 минуту и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу американок.

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Накануне сообщалось, что 15-летняя Корнеева победила в одиночном разряде на юниорском «Ролан Гаррос». Для россиянки это четвертый титул в карьере.

В этот же день, 10 июня, российский теннисист Ярослав Демин в паре с мексиканцем Родриго Пачеко выиграл матч у итальянцев Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту со счетом 6:2, 6:3. Для 17-летнего спортсмена это первый титул в карьере.

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