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В «Росатоме» обвинили Киев в несоблюдении принципов безопасности на ЗАЭС

Лихачев: Киев де-факто не поддержал предложения Гросси по обеспечению безопасности ЗАЭС
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Киев де-факто не поддержал предложения генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и тем самым зарезервировал за собой право вседозволенности, что выразилось в недавнем обстреле распределительного устройства Запорожской ТЭС. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«В этом смысле, в плохом смысле, у киевского режима слова не расходятся с делом. Они де-факто не поддержали предложения Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Лихачев добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию и продолжающиеся обстрелы, «коллективный Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит».

В этот же день в Telegram-канале ЗАЭС сообщалось, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения генераторов, осуществляются в полном объеме. В частности, на станции выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду — охладителе станции. Снижение уровня воды не прогнозируется, он по-прежнему составляет 16,67 м.

Затихший гигант: чем важна для России Запорожская АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Ранее, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что киевский режим, отвергнув предложенные Гросси принципы и пытаясь диктовать свои условия, ставит под угрозу обеспечение безопасности ЗАЭС. Дипломат подчеркнула, что Россия будет предельно жестко отвечать на любые украинские атаки на ЗАЭС.

В конце мая Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Среди них — не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, а также обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу ЗАЭС.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Гросси также отмечал, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка. Он назвал везением то, что в текущем положении на ЗАЭС до сих пор не произошло ядерных аварий.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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