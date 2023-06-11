Минкультуры Украины намерено открыть музей Мазепы в Киево-Печерской лавре

Музей гетмана Ивана Мазепы планируется открыть в Киево-Печерской лавре, сообщил 11 июня министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Мы начинаем реставрационные работы в церкви Всех Святых, чтобы сохранить бесценный вклад гетмана в историю украинского народа», — написал он в своем Telegram-канале.



По его словам, открыть музей будет логично на базе заповедника музейного центра «Гетман Иван Мазепа и его эпоха». Объект будет располагаться в Онуфриевской башне (часть укреплений Киево-Печерской лавры).



Ткаченко также отметил, что в воскресенье в Киево-Печерской лавре впервые состоялась панихида по Мазепе.

Мазепа, гетман войска Запорожского, в 1708 году был предан анафеме из-за того, что перешел на сторону Швеции во время Северной войны.



Ранее, 2 декабря 2022 года, Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Позже, в 2023 году, монахам Киево-Печерской лавры было предписано покинуть монастырь.



2 мая минкультуры Украины сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника.