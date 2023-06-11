Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии предупредили о возможном росте цен из-за теракта на Каховской ГЭС
Армия
В Запорожской области сообщили о тяжелых боях с ВСУ
Армия
ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш»
Мир
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Турции
Мир
В Польше заявили о своей непричастности к взрывам на «Северных потоках»
Общество
Путин поздравил «Народный фронт» с десятилетием
Общество
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в пострадавших районах Херсонской области
Армия
Сапер ВС РФ рассказал о посланиях на минах от мобилизованных инженеров ВСУ
Армия
Шойгу вручил госнаграды участникам СВО
Мир
В Черногории открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу кладовок в жилых домах под склады
Сюжет:

Минкультуры Украины намерено открыть музей Мазепы в Киево-Печерской лавре

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музей гетмана Ивана Мазепы планируется открыть в Киево-Печерской лавре, сообщил 11 июня министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Мы начинаем реставрационные работы в церкви Всех Святых, чтобы сохранить бесценный вклад гетмана в историю украинского народа», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, открыть музей будет логично на базе заповедника музейного центра «Гетман Иван Мазепа и его эпоха». Объект будет располагаться в Онуфриевской башне (часть укреплений Киево-Печерской лавры).

Ткаченко также отметил, что в воскресенье в Киево-Печерской лавре впервые состоялась панихида по Мазепе.

«Если мы будем творить такое с Церковью, то пропадем»
Есть ли шанс у УПЦ отстоять Киево-Печерскую лавру

Мазепа, гетман войска Запорожского, в 1708 году был предан анафеме из-за того, что перешел на сторону Швеции во время Северной войны.

Ранее, 2 декабря 2022 года, Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Позже, в 2023 году, монахам Киево-Печерской лавры было предписано покинуть монастырь.

2 мая минкультуры Украины сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023