В Британии предупредили о возможном росте цен из-за теракта на Каховской ГЭС

Последствия теракта на Каховской ГЭС могут негативно сказаться на ценах на продовольствие в Великобритании. Об этом в субботу, 10 июня, пишет британская газета The Telegraph.

По мнению главного экономиста британского Института распределения питания (IGD) Джеймса Уолтона, прорыв Каховской ГЭС затронул около 500 тыс. га сельскохозяйственных угодий, большая часть из которых будет выведена из оборота.

Таким образом, британские покупатели почувствуют на себе рост стоимости продуктов, так как глобальное сокращение поставок пшеницы приведет к повышению цен на все виды пищевых товаров, предупреждает газета.

«Мы, вероятно, увидим, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок [зерна]. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более привычным ценам на продукты питания», — заявил Уолтон.

Ранее в этот день, 11 июня, стало известно, что в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС более 23 тыс. жилых домов в 20 населенных пунктах оказались подтопленными.

Также в этот день МЧС РФ сообщило о спасении 1736 человек в Херсонской области из зоны подтопления после прорыва дамбы на Каховской ГЭС.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что лично проконтролирует расследование дела.