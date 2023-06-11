Песков назвал линию на сдерживание РФ абсолютной константой политики США

Линия на сдерживание России является абсолютной константой для внешней политики Вашингтона и Лондона. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление США и Великобритании о создании альянса против «Росатома».

«Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, в свою очередь, заявил, что «Росатом» не боится международной конкуренции, в том числе со стороны США и Великобритании, а, напротив, приветствует ее.

«Так, немножко своеобразно, повторяется история. Как фарс: когда не Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки пытаются догнать и перегнать. Но мы не просто не боимся конкуренции, мы ее приветствуем», — подчеркнул Лихачев.

Атлантическая декларация была согласована британским премьер-министром Риши Сунаком и президентом США Джо Байденом в Белом доме 8 июня. В заявлении было указано, что, «чтобы не допускать Россию на глобальный рынок атомной энергетики, Великобритания и США запустят новую программу сотрудничества по гражданской ядерной энергетике».

Позднее, 9 июня, Песков отметил, что Россия доказала лидирующие позиции на рынке атомной энергетики. Российская атомная отрасль готова дальше сотрудничать и доказывать свои преимущества, добавил он. По его словам, становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило в условиях жесточайшей конкуренции, подчеркнув, что иногда России приходилось сталкиваться с недобросовестной конкуренцией.

Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин 8 июня назвал «Известиям» цель Сунака в переговорах с Байденом. По его мнению, Великобритания претендует на ведущую роль в Европе. В частности, об этом может пойти речь в рамках переговоров британского премьер-министра и президента США в Вашингтоне.