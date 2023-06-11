Семь человек пострадали при взрыве заминированного мотоцикла в Израиле

В израильском городе Рамат-Ган, расположенном к востоку от Тель-Авива, при взрыве заминированного мотоцикла пострадали как минимум семь человек. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила газета Yedioth Ahronoth.

В материале говорится о том, что водитель транспортного средства получил серьезные травмы, шестеро прохожих пострадали от взрыва, их госпитализировали. Среди пострадавших — 80-летний израильтянин.

Как сообщила полиция, водитель мотоцикла не раз нарушал правопорядок. Данных о том, кто именно заложил взрывчатку в мотоцикл, в настоящее время нет. Правоохранительные органы сейчас проводят расследование, чтобы установить, можно ли расценивать инцидент как покушение на убийство.

В городе Уэст-Рединг в штате Пенсильвания (США) 24 марта на шоколадной фабрике произошел взрыв. Пострадали шесть человек, их доставили в местную больницу. Причиной случившегося назвали пожар на производстве.