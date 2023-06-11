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Шесть человек пострадали при стрельбе около клуба в американском Хьюстоне

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Фото: ТАСС/Zuma
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Шесть человек пострадали в результате стрельбы на парковке у ночного клуба в городе Хьюстон (США, штат Техас). Об этом сообщает 11 июня телеканал Fox59 со ссылкой на данные полиции.

В публикации приводятся слова начальника полиции города Троя Финнера, который уточнил, что один из пострадавших находится в критическом состоянии и перенес сложную операцию.

Подозреваемые в стрельбе не задержаны. Полиция намерена изучить камеры с места преступления для установления виновных.

На данный момент известно, что конфликт завязался в клубе, после чего продолжился на парковке заведения.

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7 июня сообщалось, что в американском штате Мэриленд человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы на похоронах 10-летней девочки, которая сама погибла в результате стрельбы в мае текущего года. Подозреваемого задержали, его заключили под стражу.

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