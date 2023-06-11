Минобороны РФ сообщило о безуспешной атаке ВСУ на корабль «Приазовье»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 июня попытались совершить атаку на корабль «Приазовье» Черноморского флота (ЧМ) России. Нападение было отражено, судно не получило повреждений, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, корабль выполняет задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Около 1:30 его пытались атаковать шесть морских быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.

«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 км юго-восточнее Севастополя», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что, как и в ходе предыдущих атак, разведку в воздушном пространстве над Черным морем вел стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В результате атаки никто не пострадал. Экипаж корабля продолжил выполнение поставленных задач.

Ранее, 24 мая, Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

В конце апреля ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. Все аппараты были уничтожены силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.