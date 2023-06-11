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Минобороны РФ сообщило о безуспешной атаке ВСУ на корабль «Приазовье»

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 июня попытались совершить атаку на корабль «Приазовье» Черноморского флота (ЧМ) России. Нападение было отражено, судно не получило повреждений, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, корабль выполняет задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Около 1:30 его пытались атаковать шесть морских быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.

«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 км юго-восточнее Севастополя», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что, как и в ходе предыдущих атак, разведку в воздушном пространстве над Черным морем вел стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В результате атаки никто не пострадал. Экипаж корабля продолжил выполнение поставленных задач.

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Ранее, 24 мая, Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

В конце апреля ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. Все аппараты были уничтожены силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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