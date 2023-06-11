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Пять человек погибли в ДТП в Крыму

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Фото: ГИБДД РФ
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В результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма погибло пять человек. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.

Авария произошла утром на автодороге Береговое – Бахчисарай в районе села Кочергино. Женщина за рулем легкового автомобиля KIA выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Dacia Logan MCV.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли сама водитель KIA, мужчина, находившийся за рулем Dacia, и две женщины-пассажира. Четверо несовершеннолетних пассажиров из Dacia были доставлены в республиканскую детскую больницу с различными травмами, где один из них скончался», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Установление всех обстоятельств ДТП находится на личном контроле руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым Владимира Терентьева.

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В этот же день сообщалось, что три человека погибли и один пострадал при столкновении автомобиля ВАЗ-2107 и грузовика в Калмыкии. ДТП произошло около 5:00 на трассе Яшкуль – Комсомольский – Артезиан. В результате столкновения водитель и два пассажира «ВАЗа» скончались на месте.

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