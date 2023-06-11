Пушков заявил об иллюзиях США насчет накачки Киева оружием

Нынешняя администрация США несется вскачь по пути войны и не осознает последствий от накачки Киева вооружением. Об этом в воскресенье, 11 июня, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом Пушков прокомментировал вопрос американского миллиардера Илона Маска о том, чем закончится выделение помощи Украине, заданный миллиардером в Twitter под новостью о выделении очередного пакета военной помощи Киеву 10 июня.

По мнению сенатора, администрация президента США Джо Байдена в настоящий момент не может ответить на этот вопрос.

«Ответ на этот вопрос находится за пределами мыслительного горизонта администрации США. Она несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие-либо другие сценарии», — написал Пушков.

Сенатор также отметил, что администрация Байдена не способна мыслить рационально и пребывает в иллюзиях о том, что в США привычная либеральная жизнь идет своим чередом. При этом Маск, по мнению Пушкова, является одним из немногих, кто способен рационально мыслить и понять, чем может чем закончится накачка Киева вооружениями.

Ранее, 9 июня, США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд, включающего в себя средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы, в том числе для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

8 июня Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он утверждает, что США будут и далее оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

5 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что поставки средств ПВО являются приоритетом властей. Вместе с тем Вашингтон не хочет опережать события в том, что касается возможности предоставления Киеву дополнительных ЗРК Patriot.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.