Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян от турниров

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение россиян от международных соревнований. Это следует из опубликованного в воскресенье, 11 июня, пресс-релиза.

Совет ISU провел заседание, на котором, в частности, обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) для международных федераций по участию спортсменов из РФ и Белоруссии в международных турнирах.

«Совет ISU решил изучить вопросы целесообразности в отношении возможных путей реализации рекомендаций МОК. Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Тем временем прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остается в силе», — говорится в заявлении.

Ранее, в начале апреля, пресс-служба ISU сообщила, что вопрос о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов будет обсуждаться в июне или октябре, «поскольку сезон уже подходит к концу».

ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований под эгидой организации в марте 2022 года. Это решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта.

Вместе с тем в ISU признали, что из-за санкций и отсутствия сборной России на соревнованиях союз практически не получал доходов от медийных прав и рекламы из РФ. Кроме того, за сезон снизились рейтинги телетрансляций.

В январе 2023-го МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных турниров в нейтральном статусе только тех спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, а также не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности страны.