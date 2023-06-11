Более 23 тыс. жилых домов оказались подтопленными из-за прорыва Каховской ГЭС

Более 23 тыс. жилых домов в 20 населенных пунктах Херсонской области оказались подтопленными из-за прорыва Каховской ГЭС, сообщили 11 июня экстренные службы.



«По последним данным, в результате прорыва Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населенных пунктов», — сообщил собеседник ТАСС.



Также отмечается, что затоплен Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.



От воды уже освободилось 320 жилых домов, в частности, 150 жилых домов на территории Новокаховского городского округа и 170 — Голопристанского района. Территории затопленных населенных пунктов освободились от воды на 10–15%.

Отмечается, что число освободившихся от воды жилых домов точно установят после разминирования территорий, поскольку на поверхность вынесло взрывоопасные предметы.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что с 11 июня в пунктах временного размещения выдают справки пострадавшим о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утраты предметов первой необходимости.



Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.



Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.