Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш»
Мир
В Польше заявили о своей непричастности к взрывам на «Северных потоках»
Общество
Путин поздравил «Народный фронт» с десятилетием
Общество
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в пострадавших районах Херсонской области
Армия
Сапер ВС РФ рассказал о посланиях на минах от мобилизованных инженеров ВСУ
Армия
Шойгу вручил госнаграды участникам СВО
Мир
В Черногории открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу кладовок в жилых домах под склады
Мир
В США заявили о больших потерях у ВСУ в Запорожской области
Мир
В США заявили о неэффективности санкций против других стран
Мир
В МЧС Казахстана заявили об участии 1,5 тыс. человек в тушении пожаров
Общество
Эксперт назвал способ удалить номер телефона из базы спамеров
Сюжет:

Более 23 тыс. жилых домов оказались подтопленными из-за прорыва Каховской ГЭС

0
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 23 тыс. жилых домов в 20 населенных пунктах Херсонской области оказались подтопленными из-за прорыва Каховской ГЭС, сообщили 11 июня экстренные службы.

«По последним данным, в результате прорыва Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населенных пунктов», — сообщил собеседник ТАСС.

Также отмечается, что затоплен Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.

От воды уже освободилось 320 жилых домов, в частности, 150 жилых домов на территории Новокаховского городского округа и 170 — Голопристанского района. Территории затопленных населенных пунктов освободились от воды на 10–15%.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Отмечается, что число освободившихся от воды жилых домов точно установят после разминирования территорий, поскольку на поверхность вынесло взрывоопасные предметы.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что с 11 июня в пунктах временного размещения выдают справки пострадавшим о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утраты предметов первой необходимости.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023