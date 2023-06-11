В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш»

На территории ростовского завода «Ростсельмаш» произошел пожар, площадь составила 80 кв. м. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило главное управление МЧС по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Информация о пожаре поступила в службы в 11:52 (совпадает с мск). По прибытии первых пожарных было установлено, что загорелись покрышки.

В МЧС уточнили, что ликвидация открытого горения произошла в 12:41, а в тушении пожара участвовали 36 человек, 11 единиц техники.

Ранее в этот день порядка 15 автомобилей было уничтожено или повреждено при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы. О пожаре стало известно минувшей ночью. Первоначально горение происходило на площади 500 кв. м. Отмечалось, что внутри горящего здания происходили взрывы. Пожар ликвидировали около 4:00. Пострадавших нет.