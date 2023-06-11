Названа причина обрушения трибун в цирке в Ленобласти

Трибуны цирка шапито в Ленинградской области обрушились из-за допущенных нарушений при монтаже конструкций. Об этом 11 июня сообщил источник «Известий».

По его словам, пятеро пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение. Из них две девочки получили переломы, а одна несовершеннолетняя — растяжение связок.

Инцидент произошел накануне вечером в Лесколово Всеволожского района. По словам очевидцев, трибуны были переполнены, многие родители сидели с детьми на коленях, а сами конструкции до начала представления трещали и скрипели. Трибуны обрушились спустя всего несколько минут после начала шоу, началась паника.

Одна из зрительниц рассказала «Известиям», что, даже после того как гостям удалось выбраться из шатра, представители цирка не вышли к людям для прояснения ситуации.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Директор цирка шапито задержан.