Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от теракта на Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от последствий теракта на Каховской ГЭС. Об этом он сообщил 11 июня в своем Telegram-канале.

«Подписал указ «Об утверждении Положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — написал он.

Так, пострадавшие получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на человека, 50 тыс. за частично утраченное имущество и 100 тыс. — при полной утрате.

Членам семей погибших выплатят 1 млн рублей, пострадавшим — 200 тыс. либо 400 тыс. в зависимости от полученного вреда здоровью.

Сальдо добавил, что поручил принимать решения о выплатах в течение 10 рабочих дней.

С 11 июня в пунктах временного размещения выдают справки пострадавшим о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утрате предметов первой необходимости. Сейчас, как сообщал Сальдо, в ПВР находятся 1,5 тыс. человек.

Всего с затопленных территорий к 10 июня эвакуировали более 7 тыс. человек, а число госпитализированных возросло до 77.

Накануне, 10 июня, стало известно, что вода практически полностью ушла из Новой Каховки, основной задачей спасателей на данный момент является освобождение затопленных подвалов жилых домов. Вода продолжает спадать и в других пострадавших районах. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.