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На западе Стамбула почти сутки не могут потушить пожар на фабрике

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Фото: соцсети
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Крупный пожар, возникший вечером 10 июня на фабрике по производству изделий из пластика и картона на западе Стамбула, не удается ликвидировать уже более 17 часов. Об этом сообщает телеканал TGRT 11 июня.

Отмечается, что изначально огонь охватил крышу шестиэтажного здания. Во время тушения произошло обрушение верхних этажей. Телеканал также публикует кадры с места ЧП.

Из-за возгорания заблокированными оказались восемь сотрудников-иностранцев, но пожарным удалось их эвакуировать. В настоящее время огнем охвачено около четырех этажей. Над фабрикой поднимаются густые клубы черного дыма и пыли. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Накануне в турецкой Анкаре произошел взрыв, а затем возник пожар на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. В результате происшествия погибли пять человек. Предварительно, химическая реакция при производстве взрывчатых веществ могла стать причиной взрыва.

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